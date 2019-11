Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza impegnato nel big match contro la capolista Svincolati Milazzo

Sfida ad alta quota per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che nel big match della sesta giornata affronterà in trasferta la capolista Svincolati Milazzo. Vidakovic e compagni sono reduci da un tris di vittorie e inseguono a una vittoria gli imbattuti padroni di casa che hanno confermato in questo inizio di campionato gli obiettivi estivi. La formazione finalista della scorso torneo, guidata da coach Maganza, ha mantenuto il nucleo locale formato dagli esperti Barbera (11,6 punti di media) Sofia (10,6) Mobilia (10,0), firmato l’ex Orlandina Lab Colica, Piperno (ex Orsa Barcellona) e aggiunto gli stranieri ex Orlandina Lab Knepa (16,2) e l’ex Corato Jarrett (19,6). Fermo ai box per infortunio Marco Busco che ha vinto lo scorso torneo di C Silver con Torrenova, completano il roster gli esperti Catanesi, Colosi e Costantino e i giovani De Paoli e Siracusa.

Per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza quindi un impegno difficile che potrebbe aprire nuove prospettive di classifica.

Palla a due per Svincolati Milazzo – Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza domenica 1 dicembre alle ore 18:30 al PalaValverde di Milazzo, arbitreranno Angelo Mucella di San Filippo del Mela (ME) e Matteo Gazzara di Messina (ME).

Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match durante la partita sulla pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

