Settimana delle malattie sessualmente trasmissibili: ecco dove fare gli esami gratis a Messina e Provincia

Prosegue per tutta la settimana e si concluderà domenica 1 dicembre alle 12 l’intensa attività di informazione e di screening delle malattie sessualmente trasmissibili promossa dall’Assessorato regionale per la Salute e dalle 9 Asp dell’isola. Sono circa 40 in tutta la Sicilia gli ambulatori, i consultori, le unità mobili dov’è possibile effettuare gratis esami specifici, ricevere informazioni, ottenere supporto medico e psicologico.

I servizi sono rivolti alla popolazione in età compresa tra i 18 e i 40 anni, non richiedono alcuna prenotazione, né ricetta medica, e sono eseguiti in assoluta riservatezza. E’ possible effettuare lo screening ematico, i tamponi e gli esami delle urine per individuare epatiti, sifilide, HIV, clamidia, gonorrea. I punti d’accesso sono aperti da lunedì 25 novembre a sabato 30 novembre dalle 8.00 alle 17.00. Domenica 1 dicembre dalle 8.00 alle 12.00.

La mappa delle strutture dov’è possibile effettuare i test a MESSINA e provincia:

Ex Ospedale “ Regina Margherita ” di Messina Via Libertà Consultorio familiare II Piano Dott.ssa L. Dotto tel. 090 36 53 824 / 090 36 53 821

Laboratorio Analisi Piano terra Dott. A. Trimarchi tel. 090 36 53 800 / 090 36 53 804

Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto 1piano Laboratorio Analisi Dott. A. Calabrò tel. 090 97 51 701 / 090 97 51 702 Malattie Infettive Dott.ssa L. Panella tel. 090 97 51 569

Consultorio familiare Dott.ssa M. Magliarditi

Presidio Ospedaliero “San Vincenzo” di Taormina Laboratorio analisi Dott. M. Rizzo – Piano terra tel. 094 25 79 308 Ostetricia e Ginecologia Dott.ssa L. Klein – III Piano- tel. 094 25 79 378

Presidio Ospedaliero Sant’Agata di Militello Ostetricia e Ginecologia Dott. U. Musarra – II Piano tel. 094 17 20 343

Presidio Ospedaliero ”Barone Ignazio Romeo” Patti Laboratorio analisi Dott. G. Aragona tel. 094 12 44 29

