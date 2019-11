Incidente sul lavoro: meccanico Atm ricoverato al Policlinico. Le reazioni dei sindacati

Un operaio Atm, addetto alla manutenzioni presso l’officina di via La Farina, mentre stava riparando un bus ha rischiato di finire schiacciato sotto il mezzo. L’operaio è stato soccorso dai colleghi e poi dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda intervengono Filt Cgil e Uiltrasporti: “Ancora un incidente del lavoro colpisce Messina, un anno nero quello che si sta concludendo – dichiarano Filt Cgil e UIltrasporti – siamo certi che i fatti e le circostanze dell’incidente avvenuto oggi in Atm andranno accertate dagli organi competenti al fine di verificare le condizioni complessive in cui i lavoratori giornalmente operano e garantirne adeguati standard di sicurezza e in questo senso come sempre vigileremo”.

In una nota congiunta di Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl e Orsa invece scrivono: “apprendiamo dalla stampa dell’incidente che ha coinvolto un lavoratore di Atm mentre era intento a riparare un bus. Dalle prime notizie sembra che le condizioni di salute del malcapitato non siano allarmanti ma l’evento si unisce alla lunga lista nera degli incidenti sul lavoro, ormai simile a un bollettino di guerra. I lavoratori di Fit Cisl, Faisa Cisal , Ugl e Orsa augurano una pronta guarigione al collega e sollecitano l’azienda ad attivarsi con i canali competenti per accertare le dinamiche dell’incidente e valutare se nell’occasione erano presenti tutti i requisiti di sicurezza obbligatori nell’ambiente di lavoro”.

