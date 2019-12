Porta a Porta: nel mese di Novembre raccolti 1.000.000 kg di cartone, carta, plastica, alluminio e vetro

Messinaservizi Bene Comune si dichiara soddisfatta per gli importanti risultati raggiunti in solo un anno per la differenziata a Messina dal 30 Novembre 2018 al 30 Novembre 2019. Come plastica registrato un +39,32% con oltre 336 tonnellate in più, per il vetro un +45,17% con 722 tonnellate in più, per il cartone si registra un +41,56 con ben mille tonnellate in più. Complessivamente la differenziata supera il 25 percento. Con l’avvio del porta a porta in diverse aree della città, speriamo in sempre migliori traguardi. Intanto nel mese di Novembre raccolti 1.000.000 kg di cartone, carta, plastica, alluminio e vetro.

Il presidente Giuseppe Lombardo ha affermato: “Differenziamo e cambiamo tutti insieme Messina. Lanciamo una sfida a tutti i cittadini: con il vostro aiuto vogliamo entro fine anno raggiungere l’obiettivo di 10 milioni di kg di carta, cartone, vetro, alluminio, plastica recuperati in un anno, uniti si può, Messina fa la differenza”.

“Nostro obiettivo – scrive ancora Lombardo – è arrivare entro fine anno a completare nell’area Nord tutta la strada Panoramica dello Stretto fino all’Annunziata, e nell’area Sud la zona di Contesse dove c’è il complesso Peloritano dove abitano ben 1200 persone. Entro fine anno ben 100 mila persone saranno raggiunte dal porta a porta”. “Per quel che riguarda i condomini, per chiarire ulteriormente quanto specificato anche in precedenza, – spiega Lombardo – si comunica che nelle zone dove ha avuto inizio il servizio di raccolta differenziata porta a porta, e solo per quei condomini dove a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale di Messinaservizi Bene Comune è stata accertata la mancanza di spazi idonei, nelle more della definizione della procedura stabilita all’art. 22 del regolamento Comunale, si autorizza in via esclusivamente provvisoria la consegna di 2 carrellati invece che cinque. Dei due, uno per umido e indifferenziato e uno per la frazione secca che comprende il resto dei materiali (carta, cartone, vetro, plastica, metalli)”. In questa settimana intanto incontro tra Messinaservizi Bene Comune, l’assessore all’ambiente Dafne Musolino, e i rappresentanti dell’Anaci, il principale sindacato degli amministratori di condominio, per trovare delle proposte e dei correttivi per l’avvio in Centro del porta a porta”.