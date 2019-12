Processo vertente contro 3 direttori generali della RAM: esultano gli avvocati Rotelli – Giardina – Speranza, trema la Raffineria di Milazzo

Si è tenuto venerdì 29/11/19 il maxi processo vertente contro 3 direttori generali della RAM e la stessa raffineria quale responsabile civile in cui c’era grande attesa circa il provvedimento del Giudice Orifici. Alla scorsa udienza infatti l’avv. Simoni del foro di Milano, difensore della Raffineria, aveva sollevato varie eccezioni contro le parti civile, la cui stragrande maggioranza (circa 80) sono difese dagli avvocati Antonio Giardina, Paolo Rotelli e Carmelo Speranza i quali hanno risposto punto su punto agli attacchi avversari.

Il presidente Orifici, dopo una lunga attesa, nella mattinata del 29/11/19 ha emesso il decreto dando piena ragione agli avvocati Giardina, Rotelli e Speranza ed ha aperto il dibattimento ammettendo altresì le liste testi sia del PM che delle parti civili. Il processo è stato poi rinviato al 08/04/20 per l’audizione dei testi del PM. Gli avvocati Rotelli – Giardina – Speranza dichiarano: “non possiamo che essere soddisfatti di quanto fatto nonché felici per la stima e la gratificazione che riceviamo quotidianamente dai nostri assistiti. Siamo pronti e carichi per affrontare l’istruttoria dibattimentale”. Intanto tra le parti civili difese dai suddetti legali figura il sig. Pietro Giardina, residente nel comprensorio del Mela il quale dichiara: “non posso che congratularmi con gli avvocati Giardina-Rotelli-Speranza per la loro competenza e professionalità dimostrata a suon di successi in questo ed in tanti altri processi”.

Un processo di questo tipo, nonostante diversi tentativi negli ultimi decenni, non è mai stato celebrato, il che rende ancora più l’idea di quanto è stato fatto.

