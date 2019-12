Natale arriva a Piazza Cairoli, renne luminose nel villaggio e sabato si accende l’albero

Piazza Cairoli torna ad essere fulcro del Natale messinese, grazie alle iniziative e agli addobbi di Messina Incentro e che ha già addobbato le strade. Renne luminose nella casa di Babbo Natale e dal prossimo 5 dicembre, molte attrazioni per i messinesi e i turisti.

Sabato in programma l’accensione del grande albero che giungerà dall’Ungheria, donato da Caffè Barbera con una straordinaria nevicata sulla piazza e che sarà lungo 60 metri e largo 25.

Il programma delle iniziative a piazza Cairoli prenderà il via giovedì 5 con l’apertura del “Parco Gastronomico”, che offrirà la possibilità di degustare le specialità messinesi; venerdì 7, si terrà la tradizionale “Festa dell’Accensione” dell’albero di Natale e contestualmente saranno inaugurati il “Giardino delle Luci”, un’ampia area dove saranno esposte luci artistiche in tema natalizio, la pista di pattinaggio e l’area giochi per i più piccoli.

Da martedì 10, si aprirà, per la prima volta a piazza Cairoli, il mercatino di Natale. Previsti numerosi eventi durante il periodo natalizio. Giovedì 26, sempre promosso dall’Associazione “Messina Incentro”, la piazza si animerà con il concerto gospel di Natale.

