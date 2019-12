Messina table soccer sesto dopo il girone di andata in serie C

Fra alti e bassi il Messina Table Soccer chiude con un buon sesto posto il girone di andata del girone A di Serie C di calcio da tavolo, giocato alla sede federale del PalaSpeca di San Benedetto del Tronto. Alla prima giornata subito lo scoglio più difficile, i Tigers Lab di Bologna, squadra data come favorita numero 1 alla promozione finale. Nonostante tutto però il Messina si fa valere e perde di misura (0-1), anche grazie al giovane Riccardo Natoli che da 0-3 rimonta 3-3 la sua gara. Alla seconda giornata vittoria secca per 4-0 contro Fiorenza, poi arriva un pari per 1-1, dopo un largo vantaggio del primo tempo, contro Papata Group Ponticino. Alla quarta giornata altro calo di tensione che per poco non vale due punti: vittoria per 2-1 contro Aosta, anche qui dopo un primo tempo chiuso nettamente in vantaggio.

Al quinto turno i giallorossi recriminano per un pari per 2-2 raggiunto in extremis dagli avversari di Ferrara, in una gara quasi già vinta, per un gol negli ultimi secondi subito stavolta da Riccardo Natoli. Contro il Foggia, stanchi della lunga giornata di gare, il Messina sfodera la peggiore prestazione del giorno, perdendo meritatamente per 1-3. Nella prima gara della domenica, settimo turno, i peloritani perdono per 3-1 anche contro Modena ma si riprendono subito vincendo nel turno successivo per 2-1 contro Fiamme Roma. Alla terzultima giornata arriva un pesante rovescio per 0-4, senza attenuanti, contro il lanciato Paola, poi un giusto pari per 2-2 contro Trento ed infine grande vittoria per 2-1 contro la vice-capolista Torino 2009 all’ultima giornata, per tre punti che ridanno morale alla squadra in vista del girone di ritorno, in programma a metà aprile.

Questa la classifica del girone A di Serie C dopo 11 giornate: Tigers Lab 27, Modena 22, Torino 20, Foggia 19, Paola 17, Messina 15, Trento 14, Papata Group e Aosta 13, Ferrara 11, Fiamme Roma 5, Fiorenza 3.

