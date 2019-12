Per il CUS bilancio in pareggio in Coppa Italia. Pronto l’esordio delle ragazze del calcio a 11

Una sconfitta ed una vittoria. Questo il bilancio delle cussine impegnate nel girone di qualificazione di Coppa Italia. Passo falso all’esordio per le ragazze alleate da Mister Smedile che al Bonanno cadono per mano del Sant’Agata (2-1 in favore delle ospiti). Nel turno successivo è pronta la reazione del gruppo gialloblu che sabato scorso, sul sintetico di Siracusa, rialza subito la testa e con una bellissima prestazione si impone alle padrone di casa del Santa Lucia. Partita bella ed avvincente che le messinesi hanno il merito di vincere grazie alle reti di Martina Donato ed Eleonora Fragomeni. Vittoria che, però, non basta al Cus Unime per superare il turno di Coppa in virtù della vittoria del Santa Lucia sul Sant’Agata per 2-0.

Prove generali, comunque, in vista dell’inizio del campionato, previsto il 7 dicembre, alle ore 12.00 al Bonanno, contro il BM Ferraro New York.

