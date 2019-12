Atm, la Giunta De Luca rincara i prezzi: 50% in più sui biglietti, spariscono i parcheggi a 50 centesimi l’ora

La giunta De Luca ha approvato le nuove tariffe ATM per trasporti pubblici e soste a pagamento in città: rincari che partiranno dall’ormai prossimo 2020 e che prevedono una maggiorazione del 50% sui biglietti e del 90-100% sulle soste per mezza giornata o una giornata negli stalli blu.

Il primo atto della nascente ATM SpA porta allo scoperto una semplice verità: la giunta De Luca sui servizi primari (vedi il trasporto) non applica politiche popolari ma populiste, non favorendo l’uso dei mezzi pubblici, se non come alternativa ad un esborso importante per chi vuole usare i parcheggi.

Insomma la vita sarà ancora più difficile e i cittadini più arrabbiati: scompaiono infatti anche tutte le zone per parcheggiare da 50 centesimi l’ora e sono uniformate alla stessa somma di 1 euro l’ora.

Una vera e propria strategia della tensione che ricadrà come sempre sui cittadini più vulnerabili, economicamente e culturalmente.

La “rivoluzione” stabilisce che se prima un semplice biglietto da una corsa lo si pagava 1,20 euro (se acquistato a bordo 1,50) e quello da 90 minuti si poteva acquistare con 1,25 euro, fra un mese al tabacchino o allo sportello ci sarà solo il biglietto da 100 minuti e costerà 1,50 euro (se comprato a bordo 2 euro). Aumentano anche quello da due corse giornaliere: passa da 1,70 euro a 2,50 (ben 80 centesimi in più); e quello valido una giornata intera per tutte le corse: da 2,60 arriva a 4 euro (1,40 in più).

Ecco cosa succede per gli abbonamenti: il mensile passa da 30 euro a 35; il trimestrale da 70 a 90 euro e l’annuale da 220 euro a 250. Restano invariati gli abbonamenti mensili per i pensionati sotto i minimi Inps e per i disoccupati iscritti nelle locali liste di disoccupazione (10 euro), e quelli annuali per gli studenti, con limitazioni a seconda dei giorni e degli orari scolastici (80 euro). Diminuiscono quelli annuali individuali per gli Enti pubblici e privati, per il personale dipendente delle scuole e per i sindacati: da 180 euro passano a 150.

