Acqua torbida a Pozzo Ritiro: negativo l’esito delle analisi

A seguito del fenomeno dell’acqua torbida’, riscontrato ieri, è stato acquisito un primo esito ‘negativo’ dei valori riguardo alle campionature effettuate nell’immediatezza del fenomeno che si è palesato e sui primi rilievi effettuati, sicché sono stati esclusi fattori inquinanti.

In attesa di ricevere anche gli esiti delle analisi più complete, quelli che richiedono il decorso di 48 ore dalle campionature che oggi sono state effettuate sull’acqua in uscita, ormai ‘limpida’, si autorizza l’utilizzo solo per usi sanitari ma non potabili dell’acqua, sino a diversa comunicazione.

Ogni aggiornamento, come sempre, sarà fornito tempestivamente

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it