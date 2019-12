“Il Teatro sotto l’Albero”: agevolazioni sugli spettacoli 2020 da regalare a Natale

Il concerto di Fabio Concato, il Balletto di Roma a Messina con un balletto dedicato a “Don Chisciotte”, Gabriele Lavia protagonista del dramma pirandelliano “I Giganti della Montagna”, lo spettacolo internazionale “Machine de Cirque show”, l’Orchestra siciliana dei clarinetti, l’Italia di altri tempi di “Le Bal – L’Italia Balla dal 1940 al 2001”: sono alcuni degli appuntamenti in calendario tra gennaio ed aprile 2020 che il Teatro Vittorio Emanuele intende promuovere durante il periodo natalizio con il pacchetto “Il Teatro sotto l’Albero”. Sei biglietti con una promozione speciale del 25%, acquistabili nel periodo che va dal 10 dicembre all’8 gennaio 2020.

“Un’iniziativa esclusivamente per incentivare la comunità a seguire le attività teatrali – spiega il presidente Orazio Miloro. Il Natale è una preziosa occasione di incontro e condivisione, alla luce dell’importante successo della stagione in corso e dei risultati in termini di abbonamenti e vendite dei primi spettacoli, abbiamo pensato di proporre la possibilità di donare alcuni spettacoli di forte attrattiva con forme agevolate, pensando innanzitutto ai giovani, ai diversamente giovani e a chi per varie ragioni finora non ha potuto godere della magia del nostro Teatro. L’obiettivo è renderlo meno elitario e più popolare, nel senso più nobile. Il Vittorio Emanuele è la casa della cultura della nostra città quindi vogliamo che tutti i messinesi si sentano coinvolti. Abbiamo selezionato sei spettacoli di vario genere e di grande qualità – conclude Miloro – dalla prosa alla musica, dalle coreografie agli artisti provenienti dal Canada di Machine de Cirque Show, ed ancora il dramma di Pirandello interpretato da Gabriele Lavia con uno degli allestimenti più ricchi e complessi d’Europa”.

L’offerta prevede l’acquisto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 biglietti a scelta: chi decide di comprarne solo tre spenderà circa 78 euro al posto di 105 in platea o palchi; solo 56 euro al posto di 75 per I galleria e secondi palchi; solo 22,50 euro al posto di 30 euro per la II galleria.

Chi deciderà di acquistarli tutti e sei spenderà solo 168 euro al posto di 225 per platea o I palchi, solo 122 al posto di 163 per I galleria e II palchi; solo 49 euro al posto di 65 per II galleria. In ogni caso chi ne sceglierà più di tre avrà comunque lo sconto del 25% sulla somma totale in base alla categoria di posti scelti.

Ecco spettacoli e date nel pacchetto dal 17 gennaio al 7 aprile 2020: “Io, Don Chisciotte” (17 gennaio 2020), “I Giganti della Montagna” (5 febbraio), “Fabio Concato feat Paolo Di Sabatino Trio” (23 febbraio), “Machine de Cirque Show” (13 marzo), “Orchestra Siciliana di Clarinetti” (1 aprile) e “Le Bal” (7 aprile). Dettagli su promozioni e costi sul sito www.teatrovittorioemanuele.it, sulla pagina Fb o al botteghino 090.2408836 (dal martedì alla domenica mattina 9:00 -13:00, pomeriggio 16:00 -18:40).

