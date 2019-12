Torna in versione natalizia Alta fedeltà, l’unico mercatino del vinile di Messina

Torna, in occasione delle festività natalizie, Alta fedeltà l’unico mercatino di Messina esclusivamente dedicato al disco in vinile.

Appuntamento domenica 29 dicembre dalle ore 16.00 alle 21.00 alla Stanza dello Scirocco di via del Vespro 108, che ospiterà, come di consueto, questa giornata per gli appassionati e neofiti di un formato che ha segnato la storia della musica e che, negli ultimi anni, è tornato prepotentemente in auge fra gli amanti del suono analogico.

Saranno presenti collezionisti e commercianti provenienti da Messina e provincia ed un esperto di hi-fi sarà pronto a dare tutti i consigli necessari a chi vorrà avvicinarsi a questo mondo.

Francesco Bonaccorso, l’organizzatore, sottolinea: “Reduci dalle abbuffate di Natale, penso che sia piacevole abbuffarsi anche di buona musica, dando l’opportunità ai più giovani di conoscere questo formato. Il vero piacere del disco in vinile non è comprare online dischi nuovi e costosi, ma è ricercare in mezzo a vecchi dischi e trovare quello desiderato, scambiando un po’ di chiacchiere con il venditore”.

Per tutti coloro che vorranno vendere o scambiare qualche disco della propria collezione, sarà messo a disposizione uno spazio dedicato, previa comunicazione agli organizzatori della presenza.

Presente anche un buffet con pane gourmet, vino a km. zero, birre, e tanto tanto altro.

Ingresso libero

