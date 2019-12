Truffe online: messinese si faceva accreditare il denaro ma non spediva la merce

I Carabinieri della Stazione di San Giacomo delle Segnate, Mantova, hanno denunciato un 49enne della provincia di Messina per truffa telematica. Il 49enne, dopo aver messo un annuncio di vendita di un utensile su un noto sito di vendita/scambio online, si è fatto accreditare su una carta prepagata la somma di 600 euro dalla vittima, senza poi inviare l’oggetto.

Stessa sorte è toccata ad un 36enne della provincia Brescia. Anche in questo caso le indagini telematiche svolte dai militari della Stazione di San Giacomo hanno consentito di appurare che lo stesso aveva messo in vendita alcuni mobili, facendosi accreditare la somma di euro 500 dalla vittima, un uomo di San Giacomo delle Segnate, rendendosi poi di fatto irreperibile e omettendo di inviare la merce.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it