Il comprensivo di Acquedolci e San Fratello, per una cultura della fraternità tra i popoli

L’ Istituto Comprensivo di Acquedolci che comprende anche San Fratello, ha celebrato nei giorni scorsi il THANKSGIVING DAY, organizzando due importanti eventi, nei due plessi scolastici, per imparare a dire grazie, per esaltare la legalità, per gettare nuovi ponti tra le diverse culture e per fare splendere arcobaleni di pace e di giustizia tra i popoli, nel ricordo dei Padri Pellegrini, i quali, per primi, nella storia, con il “Mayflower Compact”, nel 1620, posero le basi dello Stato di diritto, affermando il primato della Legge sul Re (“ Sub lege rex” e non “ Sub rege lex”, secondo la regola dominante del tempo) e nel riconoscimento della LEGGE come unico strumento di libertà. Un principio che richiama l’ammonimento di Cicerone: “Servi Legis sumus ut liberi possimus esse”, ossia“ Schiavi della Legge per essere liberi. Il Prof.re Alfonso Di Giorgio, ideatore insieme al Dirigente Scolastico Prof.ssa Germana Lanzafame, spiega così le motivazioni che lo hanno spinto a sollecitare l’organizzazione di una FESTA DEL RINGRAZIMENTO apparentemente così lontana dai suoi confini. “Perché siamo cittadini del mondo! – dice- Così, in un gemellaggio ideale con gli Stati Uniti d’America, com’è possibile che a New York si festeggi San Benedetto, è altrettanto possibile che ad Acquedolci e San Fratello si festeggi il THANKSGIVING DAY”. “Un’occasione in più- afferma la D.S. Prof.ssa Germana Lanzafame- per pensare a un modello di civiltà fondato sulla cooperazione, sulla legalità e sulla convivenza democratica, per poter riflettere ed impegnarsi a rilanciare la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, per una società più giusta e libera!”.

Gli alunni della Scuole Primaria e Secondaria di entrambi i plessi si sono cimentati nella recitazione di poesie e hanno cantato la pace e l’amore tra i popoli. Tra gli intervenuti: la Dott.ssa Mariangela Russo, Presidente dell’Associazione AMI Acquedolci; il Presidente del Consiglio Comunale di Acquedolci, Dott.ssa Valeria Rubuano; la Segretaria del Club Lions di Sant’Agata di Militello, Prof.ssa Elena Franzone che, insieme alla Prof.ssa Sandra Russo, socia del Club e docente dell’ Istituto, ha avuto il piacere di consegnare un attestato di merito ai ragazzi della Scuola Secondaria di San Fratello che hanno partecipato al Concorso “ Un Poster per la pace”. Di Benedetta Scavone e Alfio Celsa gli elaborati più originali ed espressivi.

Straordinaria la partecipazione all’evento del Maestro Giuseppe Maurizio Piscopo. Conosciutissimo in Italia, ha ricevuto importanti premi tra cui, nel 2000 un riconoscimento dal Presidente della Repubblica Ciampi per l’impegno nelle scuole a rischio di Palermo, nel 2004 il Premio Buttitta, nel 2005 il Premio Unesco per le opere letterarie e poetiche. È responsabile culturale della Compagnia popolare bavarese, il gruppo più longevo della Sicilia che ha girato e rappresentato le tradizioni della Sicilia in ogni parte del mondo.

