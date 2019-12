Frati Minori di Sicilia: formazione all’evangelizzazione missionaria, itinerante e di strada, per giovani e adulti

di Fra Giuseppe Maggiore – Seguendo il monito di Papa Francesco che invita tutti ad uscire per essere presenza viva nelle periferie, nella strada, tra la gente, la fraternità per le Missioni e l’Evangelizzazione dei Frati minori di Sicilia, che risiede nel Convento di Santa Maria di Gesù ad Ispica(Rg), organizza un cammino di formazione all’evangelizzazione missionaria, itinerante e di strada, per giovani e adulti.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è la formazione di laici che possano, con generosità e impegno ma anche competenza, collaborare e aiutare i Frati Minori di Sicilia e la Chiesa tutta, nelle varie attività di evangelizzazione. Una tale formazione può benissimo essere rivolta anche a quei fratelli o sorelle che già collaborano nelle realtà conventuali e parrocchiali ma che, possono essere formati maggiormente nella dimensione dell’evangelizzazione.

I Frati Minori non stanno facendo altro che ascoltare i suggerimenti di Papa Francesco che invita ad un coinvolgimento maggiore dei laici impegnati nelle varie realtà ecclesiali: “Possiamo dire, perciò, che il mandato che avete ricevuto dal Concilio è stato proprio quello di ‘spingere’ i fedeli laici a coinvolgersi sempre più e meglio nella missione evangelizzatrice della Chiesa, non per ‘delega’ della gerarchia, ma in quanto il loro apostolato è partecipazione alla missione salvifica della Chiesa, alla quale sono tutti deputati dal Signore per mezzo del battesimo e della confermazione. È il Battesimo che fa di ogni fedele laico un discepolo missionario del Signore, sale della terra, luce del mondo, lievito che trasforma la realtà dal di dentro”.

Ed è proprio il Papa che esorta il laicato ad uscire: “Anche voi, dunque, alzate lo sguardo e guardate ‘fuori’, guardate ai molti ‘lontani’ del nostro mondo, alle tante famiglie in difficoltà e bisognose di misericordia, ai tanti campi di apostolato ancora inesplorati, ai numerosi laici dal cuore buono e generoso che volentieri metterebbero a servizio del Vangelo le loro energie, il loro tempo, le loro capacità se fossero coinvolti, valorizzati e accompagnati con affetto e dedizione da parte dei pastori e delle istituzioni ecclesiastiche”.

Ogni battezzato è chiamato dunque a formarsi per aiutare la Chiesa a rilanciare l’Evangelizzazione. “Abbiamo bisogno di laici ben formati, animati da una fede schietta e limpida, la cui vita è stata toccata dall’incontro personale e misericordioso con l’amore di Cristo Gesù. Abbiamo bisogno di laici che rischino, che si sporchino le mani, che non abbiano paura di sbagliare, che vadano avanti.Abbiamo bisogno di laici con visione del futuro, non chiusi nelle piccolezze della vita, che osano sognare.”

Wekend di Formazione all’ evangelizzazione a Ispica (RG) per giovani (18-35)

10 – 12 gennaio 2020

28 febbraio – 1 marzo 2020

1 – 3 maggio 2020

per adulti (over 35)

28 febbraio – 1 marzo 2020

1 – 3 maggio 2020

29 – 31 maggio 2020

Contatti: [email protected]

