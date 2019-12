Prima riunione ufficiale di Messina in Azione

A poche settimane dalla fondazione del partito Azione, a Messina la prima riunione pubblica avrà luogo nella libreria La Casa di Giulia, mercoledì 11 dicembre alle ore 19:00.

Composto da diverse professionalità ed esperienze, il Comitato Messina in Azione conta un’età media tra le più basse rispetto al resto dei gruppi distribuiti in tutta Italia, dimostrando l’interesse delle giovani forze messinesi di voler essere protagoniste del cambiamento culturale e sociale, che passa anche attraverso il contesto politico.

L’incontro aperto al pubblico permetterà di far conoscere i progetti già sviluppati e la programmazione su cui il Comitato sta già lavorando, anche alla presenza di un ospite d’eccezione. Sarà presente infatti Giangiacomo Palazzolo, Sindaco di Cinisi, e membro del Comitato nazionale promotore di Azione.

Fabrizio Provenzano, referente cittadino di Azione a Messina, afferma: «Questa prima riunione, ufficializzata e sostenuta direttamente dal Comitato Centrale di Azione, è un punto di orgoglio per Messina e un’occasione per dialogare e far incontrare uomini e idee, con l’obiettivo di promuovere un cammino sistematico, ordinato e ben orientato verso il cambiamento e il futuro».

Provenzano conclude dicendo: «L’incontro con altri esponenti siciliani e nazionali proietterà Messina in un network più ampio, che possa farla dialogare con altre realtà, dandole l’opportunità di diventare anche centro propulsore di progetti utili per il suo centro cittadino, ma anche per la Sicilia e, fiduciosi nelle nostre capacità, per l’Italia».

