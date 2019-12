Galati Mamertino: evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri della locale stazione

Questa notte, i militari della Stazione Carabinieri di Galati Mamertino (ME), hanno arrestato, in flagranza di reato, V.G. 55enne originario di Galati Mamertino ritenuto responsabile del reato di evasione.

Nel corso dei servizi di prevenzione sul territorio, finalizzati anche al controllo di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, i Carabinieri di Galati Mamertino hanno accertato che V.G. non era presso il proprio domicilio e poco dopo lo hanno rintracciato a piedi per le vie centro abitato di Galati Mamertino. L’uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Galati Mamertino poiché due giorni fa era stato arrestato dai Carabinieri di Capo d’Orlando per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’indagato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Patti per l’udienza di convalida.

