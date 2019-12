L’amore non basta di Mirella Parisi presentato a Giardini Naxos

L’Amore non basta della taorminese Mirella Parisi, Alterego Edizioni, rappresenta il debutto al grande pubblico per la docente di Lingue e Letterature Straniere che, con successo, si è cimentata nella scrittura di un testo impegnativo e dai contenuti estremamente attuali, quali quelli della violenza di genere e del femminicidio, in maniera intelligente e creativa e con una sensibilità non comune.

L’Amore non basta sarà presentato Domenica 15 Dicembre 2019 alle ore 18 presso Crema&Cioccolato in Via Naxos 231, Lungomare Giardini Naxos (Me).

Converserà con l’Autrice Marcello Proietto di Silvestro, direttore responsabile Ristonews Ristoworld e, a seguire, firmacopie con l’Autrice e drink augurale.

La partecipazione è aperta a tutti. L’iniziativa vede il coinvolgimento attivo dell’Associazione La Fenice Scarlatta.

Lizzie è una donna di mezza età che vive sospesa nel grigiore di un matrimonio fallimentare, accanto a un uomo anaffettivo e monotono. Una situazione che non solo annienta la sua serenità, ma che rischia anche di ripercuotersi sull’educazione di Fabri, il loro figlio adolescente.

Quando Lizzie riallaccia i rapporti con Carlos, una sua “cotta” giovanile, sepolta nelle memorie del passato, la donna inizia a covare il desiderio di voler finalmente sperimentare cosa siano l’amore e la condivisione, in modo da rimettere in carreggiata la propria esistenza. Tuttavia la volontà di tornare padrona del suo destino suscita nel marito una reazione terribile, rivelando la natura violenta e rancorosa dell’uomo.

Per Lizzie inizia una vera e propria battaglia alla ricerca di un’affermazione personale che le permetta di vivere in una dimensione finalmente equilibrata, sicura e soddisfacente.

Un romanzo che analizza con coraggio i processi mentali che si innescano nella testa di una donna chiamata a reagire di fronte a una situazione familiare insostenibile e pericolosa.

