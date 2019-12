Il Liceo Classico “G. La Farina” apre le porte per il primo Open Day

Il Liceo Classico “G. La Farina” di Messina apre le porte al territorio, in occasione del primo Open Day, che si terrà Sabato 1 4 dicembre 2019 , dalle ore 10,00 alle ore 13, 30 e dalle 15,30 alle 18,30 , presso la Sede di via Oratorio della Pace, 5.

Il Liceo Classico “La Farina” apre le porte e invita le Famiglie degli Alunni delle Terze classi della Scuola secondaria di I Grado per una migliore informazione, per ottenere consigli efficaci per l’Orientamento in entrata e proporre la descrizione della propria Offerta Formativa, basata su una cultura umanistica e cultura scientifica sempre al passo con i tempi:

in particolare saranno illustrate le novità dell’Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico, ovvero il Liceo Internazionale Cambridge IGCSE, il liceo Classico Matematico in collaborazione con l’università di Messina, il Percorso di Orientamento – Potenziamento Biologia con Curvatura Biomedica riconosciuto dal MIUR.

Inoltre tra tutti coloro che si saranno registrati il giorno dell’openday e poi si iscriveranno al Liceo Classico, verrà sorteggiata una fornitura gratuita di libri di testo del primo anno (IV ginnasio).

Vi aspettiamo numerosi!

