Al Clan Off arriva “Stay hungry – indagine di un affamato” di Angelo Campolo

Quarto appuntamento di questo intenso anno per “Riflessioni” la Stagione di teatro contemporaneo del Clan Off che, sino ad aprile prossimo, animerà lo spazio di via Trento. La nuova stagione, sotto la direzione artistica di Mauro Failla e Giovanni Maria Currò, propone alcune tra le voci più interessanti della drammaturgia contemporanea con una particolare attenzione al meridione.

Sabato 14, con repliche alle 18.30 e alle 21.30 e domenica 15 dicembre, alle 18.30, sul palco del Clan Off arriva la compagnia DAF con lo spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Angelo Campolo, vincitore del NOLO Fringe Festival 2019: Stay hungry – indagine di un affamato.

LO SPETTACOLO

La compilazione di un ennesimo bando a tema sociale diventa il pretesto per il racconto dell’avventura di Angelo, attore e regista messinese, impegnato in un percorso di ricerca teatrale nei centri di accoglienza in riva allo stretto. Il monito di Steve Jobs, “Stay Hungry”, risuona in chiave beffarda nel caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia, in cui vittime e carnefici si confondono, bene e male sono divisi da confini incerti e tutti i personaggi sono segnati, ciascuno a suo modo, da una “fame” di amore e conoscenza, in un tempo di vuoti che diventano voragini.

NOTE DI REGIA

Tre anni di vita, tra il 2015 e il 2018, diventano il racconto di un’Italia che schizofrenicamente ha aperto e poi richiuso le porte dell’accoglienza, lasciando per strada storie, sogni, progetti, relazioni umane avviate al grido (eccessivamente entusiastico) di Integrazione. Nel racconto di Angelo, teatranti e migranti si ritrovano insieme, sempre con minor occasione di colmare la propria fame di vita e di senso in una società come la nostra, ritrovando nel gioco del teatro un’arma inaspettata per affrontare la vita.

Stay hungry – indagine di un affamato

di e con Angelo Campolo

Spettacolo vincitore del Nolo Fringe Festival 2019

ideazione scenica Giulia Drogo

organizzazione generale Giuseppe Ministeri

segreteria di produzione Mariagrazia Coco

assistente alla regia Antonio Previti

produzione DAF Teatro dell’esatta fantasia

sabato 14 dicembre, ore 18.30 ed ore 21.30

domenica 15 dicembre, ore 18.30

Clan Off Teatro, via Trento n.4

info e prenotazioni al 388 811.06.18

molto consigliata la prenotazione

www.clandegliattori.it

