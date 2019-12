Evento natalizio a Villa Melania: dalla tombola siciliana al teatro

Subito dopo dalle 18,30 in poi si giocherà a tombola che verrà smorfiata da un attore.

Alle 19.30 si cenerà con un aperitivo realizzato con prodotti biologici a chilometro zero della fattoria Urbana Villarè.

In seguito andrà in scena nella sala di Villa Melania Cultural Refactory alle 20.30 fino alle 22.30 lo spettacolo musicale e teatrale “Telemaco prigionero”. Si tratta dell’Odissea di Omero vista e interpretata con gli occhi del figlio di Ulisse.

Il Testo dello spettacolo è ripreso dalla traduzione in dialetto messinese di Rosa Gazzara Siciliano dall’edizione greca originale dell’Odissea di Allen di Oxford. Il testo è stato poi adattato dal regista e attore Eros Salonia, che interpreterà quest’opera come un ‘cunto’ accompagnato dal chitarrista e cantante Vincenzo Guerazzi. Gazzara Siciliano, con ammirevole costanza e perizia, ha scritto in dialetto messinese molte opere traducendo anche la Divina commedia di Dante e riscrivendo tutti i miti e leggende conosciuti a Messina, ricostruendo di fatto un’identità letteraria a questo ‘lingua’. Il lavoro di Gazzara in un affascinante ed epico percorso intellettuale, e attraverso opere importanti della letteratura classica, ha toccato sponde identitarie diverse, facendo si che vari poemi di valore universale riguardanti antiche e importanti civiltà, potessero essere assaporati dai siciliani anche mediante l’uso della loro stessa lingua d’origine, cosa per noi messinesi ancora più apprezzabile. Salonia e Guerazzi riusciranno con musica e parole a trasformare l’Odissea in un ‘cunto’, con più azione, offrendo un’immagine armoniosa e reale di avvenimenti, miti e leggende. Con atmosfere magiche ripercorreranno il poema epico, rivisitandolo ed attualizzandolo, facendo emergere la figura di Telemaco che, come spesso avviene nella società contemporanea, soffre per il padre assente, ed è sbandato perché gli è mancata per tanti anni la figura paterna. I quadri che saranno visibili in scena per accompagnare con le figure i diversi atti dello spettacolo sono stati realizzati dall’artista Dimitri Salonia.

Parte del ricavato della serata andrà contribuire all’ acquisto di un esoscheletro meccanico per Morgan, ragazzo di Messina affetto da disabilità psicomotorie.