L’allarme del Comitato Salviamo Galati Marina, “con lo scirocco le case invase dal mare”

Lo scirocco non da tregua ed è particolarmente dannoso in alcuni tratti abitati di costa, in particolare a Galati Marina da dove arriva una richiesta di aiuto alle istituzioni.

“Sembra che a niente sia valso il disperato grido di allarme lanciato dal neo costituito Comitato Salviamo Galati Marina – si legge in un comunicato – non appena lo scirocco soffia forte, le proprietà e le case tornano ad essere invase dal mare, nel silenzio delle istituzioni preposte alla salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Ed è successo proprio in queste ore, come testimoniano i video allegati, che i marosi hanno facilmente superato la scogliera arrivando fino alle case.

Chi afferma che Galati Marina è in sicurezza non si rende conto della gravità della situazione.

Lo dimostrano i danni dell’ultima recente mareggiata (12/11/19), e gli eventi documentati da noi oggi evidenziano ulteriormente come la scogliera non è una soluzione sufficientemente protettiva. Si torna a temere il peggio per le prossime ore e per il weekend, giorni per cui le previsioni meteo non fanno ben sperare.

Sollecitiamo tutti gli organi competenti a velocizzare gli iter per una messa in sicurezza risolutiva”.

