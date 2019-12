“Messina non si lega”, le sardine invadono Piazza Unione Europea (video)

Hanno cantato “Bella Ciao”, hanno ascoltato Gaber, i Modena City Ramblers, hanno condiviso la stessa voglia che ha portato migliaia di persone nelle piazze italiane. Le Sardine, il movimento spontaneo nato a Piazza Maggiore in una Bologna che si appresta al voto per il rinnovo del governo regionale, sono “sbarcate” a Messina.

In centinaia hanno raggiunto Piazza Unione Europea, anche dalla provincia, dai Nebrodi a Milazzo e Barcellona. Diversi gli interventi che si sono succeduti dalla scalinata del Municipio: alcune facce note come il presidente dell’Anpi Federico Martino, Patrizia Majorana dell’Arci Thomas Ankara, Chiara Lucà Trombetta di Anymore Onlus, ma soprattutto i giovani organizzatori della manifestazione, che prelude al prossimo passo del movimento delle Sardine: «tornare sui territori. Con iniziative che saranno realizzate in tutte le regioni d’Italia».

Dito puntato sulla difficoltà della mobilità, tanto che per la Sicilia è stato pensato di organizzare una sorta di staffetta della sardina, magari in treno, per amplificare le condizioni di difficoltà negli spostamenti.

Messina è stata l’ultima data in calendario, per permettere soprattutto agli studenti fuori sede di partecipare. Giusto oggi che le cronache riportano la notizia del falso flixbus che ha lasciato catanesi e messinesi a piedi, in un paesino calabro.

Ed ancora il toccante intervento di una delle organizzatrici, la mediatrice culturale Monia Ben R’houma, immigrata di seconda generazione, ‘straniera a Messina e straniera a Tunisi”, ma in un mondo che per lei non ha confini.

Ecco alcuni momenti della manifestazione che abbiamo seguito in diretta:

L'intervento di Monia Ben R'houma, immigrata di seconda generazione, 'straniera a Messina e straniera a Tunisi, ma il mondo non ha confini' #sardine #Messina Publiée par MessinaOra.it sur Samedi 21 décembre 2019

A Piazza Unione Europea si canta #bellaciao #sardine #Messina Publiée par MessinaOra.it sur Samedi 21 décembre 2019

L'intervento di Federico Martino presidente dell' @Anpi di Messina Publiée par MessinaOra.it sur Samedi 21 décembre 2019

