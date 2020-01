Il San Fratello vince e convince, la Sfarandina vacilla

di Fra Pè – Il San Fratello espugna il Comunale di Brolo superando la Futura con cui condivideva la classifica, con una magnifica rete di Bontempo. Per i ragazzi di mister Reale era uno scontro diretto anche se non decisivo, perché come ripetono sempre i dirigenti dell’Asd San Fratello e lo stesso mister nero verde, il campionato è lungo. Di fatto mancano undici giornate alla fine che vedono San Fratello, Aquila, Futura e Sfarandina distanti poche lunghezze, pronte per fare il salto di qualità.

Ed è la Sfarandina che ieri ha perso punti nella fortaleza mistrettese dove la Polisportiva Mistretta ha guadagnato tre punti preziosi per poter disputare eventuali play off. Infatti i biancoazzuri di Mister Filetto hanno vinto una gara importantissima con i gol di A.Filetto, Paone e Pruiti, permettendo al San Fratello e all’Aquila Bafia di avvicinarsi alla Sfarandina ad una sola lunghezza.

Reale lo aveva preannunciato che sarebbe andato a Brolo con atteggiamento maturo, non è stato facile ma l’impresa è riuscita, il San Fratello si è vendicato dalla sconfitta subita nel girone di andata battendo la Futura con un tiro dal limite dell’area a 5′ dalla fine con il solito Bontempo che, trascina così i nero verdi su le alte vette della classifica e fa sognare la tifoseria sanfratellana sempre presente.

“Partita preparata con cura e giocata in maniera impeccabile non abbiamo concesso nulla o quasi. Sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare in uno scontro diretto molto importante contro un’ottima squadra” così il mister Antonio Reale nel dopo gara.

L’approccio da parte dei neroverdi è stato da squadra matura, i sanfrantellani hanno cercato di segnare quasi subito: al 5’ Carbonetto trovandosi a tu per tu con il portiere avversario Siragusano non sa cogliere l’attimo giusto e sciupa l’occasione per portare in vantaggio la propria squadra. Al 20’ ci prova Marcolino Caprino che con un rasoterra insidioso impegna Siragusano che riesce a salvare prodigiosamente. Al 30’ a provarci è la Futura che con Zingales che con un tiro dai trenta metri mette in difficoltà Versaci che con un volo plastico mette in angolo. Il San Fratello sempre in palla ci riprova con Marino, il baby bomber sanfratellano non ha la freddezza giusta e sciupa prima di testa, solo davanti al portiere, mandando la palla sopra la traversa e poi nella seconda occasione è Siragusano ancora una volta a salvare il risultato. Termina 0-0 il primo tempo tra Futura e San Fratello, l’arbitro Daniele Mastrosimone della sezione di Palermo manda tutti nello spogliatoio.

Nel secondo tempo è il Futura a prendere l’iniziativa e a mettere in difficoltà il San Fratello che inizia a concedere qualcosa, anche se i padroni di casa in realtà non sono mai riusciti a trovare la porta di Versaci. Nessuno cede le armi e quando sembra che il risultato finale si avvii verso il pari ecco che a giocare è l’esperienza: dopo una punizione al limite dell’area di Bontempo, la palla viene deviata stava per finire in calcio d’angolo, il bomber Carbonetto riesce a recuperarla e dribblando tre avversari ripassa a Bontempo che con freddezza, esperienza e, lasciatemelo dire, con classe, scaglia un tiro di rara precisione che neanche un portiere di categoria superiore avrebbe parato. Apoteosi dalla panchina e dagli spalti dove erano presenti i numerosi tifosi neroverdi.

“Il campionato non è finito ancora, e non è questa gara a deciderlo,- afferma soddisfatto Reale- stiamo trovando l’equilibrio giusto, ho visto una squadra matura anche se c’è ancora molto da fare. Dobbiamo ancora lavorare tanto, ci saranno 11 finali più la Coppa Sicilia, noi vogliamo esserci in tutto e per riuscirci dobbiamo mantenere la testa bassa e i piedi a terra, soltanto lavorando sodo e avendo una buona dose di umiltà si riesce ad ottenere buoni risultati. Ora testa al Tonarella, guai a noi a sottovalutare l’avversario”. Conclude Reale.

Non poteva non esternare il suo entusiasmo e la sua gioia il presidente dell’ASD San Fratello Ciro Di Bartolo per una vittoria meritatissima: “La squadra ha giocato una gara perfetta tatticamente e con il giusto agonismo. Secondo me la squadra sta crescendo parecchio sotto il profilo tattico e agonistico, requisiti che forse sono mancati all’inizio del campionato, ma credo che sia normale, qui si vede il lavoro sia del mister Reale e sia di tutti i ragazzi che fanno parte di questa magnifica realtà. Tutta la dirigenza è consapevole del lavoro fin qui svolto e ne apprezza la serietà e i senso di responsabilità e l’attaccamento alla maglia. La strada è ancora lunga e noi abbiamo tanta voglia di fare bene. Non posso che dire grazie a tutti i ragazzi e al mister e ai tifosi che ci accompagnano anche in trasferta”.

Futura- ASD San Fratello.0-1

rete: Giacomo Bontempo

Futura: Siragusano, Giufrè, Galati, Letizia, Masi, Lenzo, Celi, Toto Lucca, Cipriano, Gullà, Zingales. All. Catalfamo

ASD San Fratello: Versaci8.5,Naro8, Carroccetto8, Margò8 (Calabrese8), Drago8, Mangione8, Rakipi8, Bontempo8.5, Marino8, Carbonetto8.5, Caprino8 ( Nicosia8). All. Reale 8,5

