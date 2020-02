Movida “violenta”: il Prefetto convoca per mercoledì il Comitato per l’ordine e la sicurezza

Mentre la polizia indaga per identificare gli autori del pestaggio ad un 14enne, probabilmente vittima del bullismo di una baby gang, è stato convocato in Prefettura il prossimo mercoledì 19 febbraio il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dell’organo consultivo fanno parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza, e di cui fa parte anche il Sindaco che è chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell’ente locale per il migliore espletamento della funzione della sicurezza pubblica.

La decisione è stata assunta dopo gli ultimi episodi registrati nel weekend, in particolare il pestaggio di un minorenne nella centrale piazza Antonello, nei pressi della galleria Vittorio Emanuele che ha scatenato un dibattito in città, su come contrastare episodi che minano la serenità di genitori e ragazzini.

Il Prefetto Maria Carmela Librizzi ha chiamato al tavolo anche i rappresentanti degli operatori economici cittadini e il Garante per l’infanzia.

