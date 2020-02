Pallanuoto: vittoria di carattere per il CUS, Naccari: “Adesso serve la continuità”

Vittoria di carattere e di orgoglio quella ottenuta sabato scorso dal CUS Unime ai danni di una buona Roma Vis Nova, arrivata probabilmente in riva allo Stretto con in testa i tre punti in tasca ma rimasta sorpresa da una gara praticamente perfetta dei cussini, che si sono imposti con una grande carica agonistica e con qualche novità tattica apportata da Mister Sergio Naccari. Una vittoria pesante per i gialloblu non solo per il bottino conquistato che adesso permette loro di allontanarsi di 6 lunghezze dalla zona layout, ma anche perchè ridona morale ad un gruppo che aveva bisogno di trovare il feeling con i tre punti., arrivati al termine di un match giocato in maniera molto convincente dagli universitari. Adesso, però, serve continuità per non vanificare quanto di buono fatto contro i romani e la sfida in casa del Civitavecchia, un’altra diretta concorrente dei messinesi per la salvezza.

“Adesso dobbiamo essere equilibrati – questa l’analisi di Naccari – Sappiamo che abbiamo tutte le possibilità per dire la nostra in questo torneo ma al contempo abbiamo visto a nostre spese che se si abbassa la guardia si finisce immediatamente nei bassifondi della classifica. La squadra si è allenata con grande intensità in settimana e tra tutti, nonostante qualche fastidio muscolare, ci stiamo godendo un grandissimo Eskert e dietro le parate sempre più decisive di Spampinato ci stanno dando grande sicurezza. Anche se con le nuove regole il numero di gol in generale si è alzato noi ancora subiamo un pò troppe reti nati da alcuni errori difensivi evitabilissimi. Su questa aspetto stiamo lavorando tanto e sono certo che già dalla partita di Civitavecchia si vedranno dei riscontri positivi”.

Risultati giornata n. 9: CUS Unime – Roma Vis Nova 14-11, Cesport – Muri Antichi 5-8, Nuoto Catania – Acquachiara 19-8, Tuscolano – Civitavecchia 10-10, Anzio – Roma 2007 Arvalia 17-8, Arechi – Pescara 13-12. Classifica: Nuoto Catania e Anzio 22, Acquachiara 19, Roma Vis Nova 17, Pescara 15, Arechi 13, CUS Unime 12, Civitavecchia 10, Muri Antichi 9, Cesport e Roma 2007 Arvalia 6, Tuscolano 5 Prossimo turno (sabato 22 febbraio 2020): Muri Antichi – Tuscolano, Arechi – Roma Vis Nova, Civitavecchia – CUS Unime, Roma 2007 Arvalia – Nuoto Catania, Acquachiara – Cesport, Pescara – Anzio

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it