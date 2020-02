ANPI: Fausto Clemente presidente pro-tempore del comitato provinciale di Messina

In data 19/02/2020, in una riunione del direttivo provinciale alla presenza del Vicepresidente Nazionale, compagno Ottavio Terranova, e del Responsabile dell’Area Sud, compagno Vincenzo Calò, si è insediato il compagno Fausto Clemente, della segreteria di Palermo, quale fiduciario della segreteria nazionale dell’ANPI, per reggere pro tempore il comitato provinciale di Messina.

Tale risoluzione della segreteria nazionale è dovuta alla paralisi di fatto del comitato provinciale, che ha visto negli ultimi anni languire le attività sul territorio provinciale. Il maggio scorso il presidente provinciale, Teodoro Lamonica, dovette dimettersi per la incompatibilità della sua carica con incarichi esecutivi nel Partito Democratico, e si provò a rilanciare il comitato sostituendolo con un comitato di tre reggenti. Il compagno Giovanni Vallone, coordinatore di questo comitato, si è però dimesso per motivi personali. E la segreteria nazionale è pertanto intervenuta. Il fiduciario ha il compito di rilanciare l’attività del comitato provinciale, di riorganizzarlo e di traghettare il comitato al congresso, che si terrà nel prossimo autunno.

La sezione comunale ANPI di Messina Aldo Natoli, è lieta di augurare buon lavoro al compagno Clemente e si è messa a disposizione da subito per supportarne l’importante opera.

