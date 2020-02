Coronavirus: ragazza di San Fratello tornata da Codogno in isolamento volontario

“La situazione al momento non desta preoccupazione e dunque va evitato qualunque tipo di allarmismo. La famiglia si è messa completamente a disposizione per l’osservazione delle procedure del caso e dunque teniamo costantemente monitorato l’evolversi della vicenda”. Questa la dichiarazione del Sindaco di San Fratello, Dott. Salvatore Sidoti Pinto che oltre essere il primo cittadino del centro nebroideo e un ottimo medico attento e preparato, che con scrupolosità si sta accertando dello stato di salute di alcuni suoi concittadini che, hanno accolto la propria figlia insegnante nel comune di Codogno, centro lombardo indicato come uno dei comuni focolai del coronavirus dove è stato disposto l’isolamento.

La ragazza di San Fratello partita dalla Lombardia prima che il Sindaco del Comune di Codogno emanasse l’ordinanza, una volta arrivata nel piccolo paese nebroideo, ha avuto contatti solamente con i genitori e un cugino. E’ stato il sindaco, Salvatore Sidoti Pinto, venuto a conoscenza del rientro della giovane maestra dall’area a rischio, ad invitarla insieme alle altre 6 persone che sono venute a contatto lei – i genitori e il cugino ed i familiari di quest’ultimo – a seguire il protocollo dell’isolamento volontario, che non hanno esitato ad aderire.

Il Dott. Sidoti, come previsto dalla procedura, ha inviato una nota a tutte le autorità sanitarie preposte, alla Prefettura ed ai Carabinieri, informandole sulla situazione e ha voluto approfondire con ulteriori chiarimenti ed indicazioni anche mettendosi in contatto con gli specialisti di virologia del Policlinico di Messina e del Cannizzaro di Catania.

Intanto ne la giovane insegnante, ne i sui familiari presentano, al momento i sintomi dell’infezione da coronavirus. Seguiranno scrupolosamente tutti i controlli previsti dal protocollo, al fine di tenere costantemente monitorate le loro condizioni cliniche, sulle quali le autorità stanno vigilando con grande attenzione.

Sia il Sindaco, così come la Presidente del Consiglio Comunale Betty Morello invitano a non creare allarmismi, anche perchè la ragazza sta benissimo.

