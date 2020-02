“U Cannaluvari missinisi”: gli appuntamenti di oggi e domani

Proseguono gli appuntamenti della 2^ edizione de “U Cannaluvari Missinisi – Il più bel Carnevale dello Stretto”, cartellone di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale che animeranno la città ed i villaggi sino a domani, martedì 25. Oggi, lunedì 24, alle ore 15, “Carnevale a Larderia” organizzato da Movida e Ardelis; alle ore 16, in piazza Duomo, “La Pignolata Day”; alle 18, in piazza Duomo, il concorso “La Maschera di Carnevale”; alle 20, in piazza Duomo, Carnaval Dance “Animazione in Maschera”, con la partecipazione delle scuole di ballo cittadine. Domani, martedì 25, alle 15.30, “Sfilata di Gruppi in Maschera e Mini Carri” attraverso il percorso dei viali San Martino/Europa, piazza Cairoli, via Garibaldi e piazza Duomo; alle 20, in piazza Duomo, spettacolo e animazione musicale con ospite il gruppo brasiliano “Carnival Samba”.

