Primo trofeo per la Scuola Calcio San Benedetto di San Fratello al Torneo di Carnevale

La San Fratello calcistica raccoglie soddisfazioni una dopo l’altra: se la compagine neroverde di mister Reale ha ottenuto l’ingresso tra le otto squadre siciliane in lizza a disputare i quarti di finale di Coppa Sicilia e primeggia nel campionato di Prima Categoria, i ragazzini della scuola Calcio Sa Benedetto non fanno meno.

La scuola calcio intitolata al Santo sanfratellano di origini africane, San Benedetto il Moro, è nata circa un anno fa ed è guidata dal capitano dell’Asd San Fratello Delfio Calabrese, e da Delfio Cortese perno del centro campo sanfratellano momentaneamente infortunato ed assente al torneo. I piccoli calciatori hanno partecipato al “Torneo di Carnevale” riservato alle categorie categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti organizzato dalla scuola calcio Asd Academy di Sant’Agata Militello, presso il centro sportivo Footbal Village. La manifestazione è stata partecipata da ben otto società provenienti dal comprensorio dei Nebrodi quali, Alcara, Longi, Rocca di Caprileone, San Fratello, Galati, Acquedolci, Capo d’Orlando e Sant’Agata.

A vincere nella categoria pulcini ed esordienti è stata la scuola calcio New Eagles, mentre i ragazzi di Calabrese si sono piazzati al terzo posto proprio nella categoria esordienti.

A vincere il torneo e a portare a casa il trofeo carnevale nella categoria i Primi Calci sono stati proprio i ragazzini della scuola calcio San Benedetto.

Grande soddisfazione per il “vecchio” Bomber Delfio Calabrese e Delfio Cortese, e grande gioia per tutti i ragazzini che alla loro prima uscita ufficiale tornano vittoriosi a casa.

Da questa esperienza si evince quanto sia importante lo sport nei piccoli centri, per togliere i ragazzi non solo dalle sale giochi o bar, ma anche staccarli dal computer, telefonini o playstation per imparare a relazionarsi fra loro e confrontarsi con ragazzi provenienti da atri contesti.

Comunque come mi ha confessato uno di loro la soddisfazione più grande è stato vincere in finale contro l’Asd Acquedolci, una rivalità quella con i vicini di casa che a quanto pare avrà lunga durata.

