Coronavirus: nessuno stato di infezione nell’insegnante di San Fratello

Il Comune di San Fatello nella propria pagina Fb comunica “che i tamponi faringei e nasali effettuati dal personale del 118 e processati presso l’ospedale Papardo di Messina, in data odierna, sui soggetti che erano in isolamento volontario precauzionale sono risultati NEGATIVI, quindi nessuno stato di evidenza di infezione.”

Il comunicato fa riferimento allo stato di salute delle giovane insegnante tornata a San Fratello da Codogno, comune lombardo messo in isolamento, e allo stato di salute della sua famiglia e quella del cugino con cui aveva avuto contatti.

Allarme rientrato. Complimenti al Sindaco Dott. Sidoti Pinto per come ha saputo gestire La situazione e a tutta a popolazione che non è caduta nella trappola dell’allarmismo

