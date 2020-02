Grande successo e folla per il Carnevale di San Fratello per allontanare paure e allarmismi

di Fra Pè – Altro che paese fantasma, San Fratello nonostante le frane, nonostante la psicosi e lo spetro del Coronavirus c’è ed è vivo.

“Crederci sempre…arrendersi mai” afferma Betty Morello, Presidente del Consiglio comunale del centro nebroideo.

Infatti i sanfratellani ci credono, credono che una delle soluzioni alla pesantezza che la realtà qualche volta impone è la gioia. Gioia che si è respirata per le vie del centro abitato, nelle case nelle famiglie: bambini che con la strana parlata galloitalica si invitano gli uni gli altri ad andare dietro a carri che lo spirito di aggregazione ha permesso che si realizzassero. Si è giunti all’ottava edizione, si è partiti due anni dopo la frana del 2010.

“Non ci siamo svegliati un giorno e ci siamo improvvisati carristi,- afferma Betty Morello- tanto meno abbiamo la presunzione di ritenerci tali, ma sicuramente non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, anzi se c’è una qualità che più ci caratterizza è quella dello spirito di aggregazione e la forza di superare, insieme, tutti gli ostacoli che la storia del nostro paese ci ha messo davanti. Passi da gigante sono stati fatti, da lavoratori e studenti che, nonostante la stanchezza dovuta a giornate di lavoro e vari impegni, dedicano il loro tempo a costruire qualcosa di bello per il proprio paese”.

Tempo che giovani studenti e lavoratori hanno impiegato non solo per lavorare per la collettività, che sicuramente è stato propizio per poter creare relazione e amalgama che in un paese come San Fratello è necessario per poter andare avanti. Ed è proprio il senso di appartenenza che caratterizza la gente di San Fratello che nelle difficoltà sa stare unita e non rinunciare a momenti che li vede partecipi nella gioia sana nel sano divertimento. “Quattro le serate organizzate dalle associazioni locali con la collaborazione del Comune di San Fratello,- continua sodisfatta dall’esito delle manifestazioni la giovane presidente del consiglio- tre delle quali costituite dalla sfilata di carri allegorici e una in piazza dove la sfida alla maschera più originale ha fatto da padrona, permettendo di assistere a veri e propri spettacoli di allegria, gioia e divertimento e durante la quale non poteva mancare il saluto alla giovane insegnante, tornata da Codogno e che si trovava in isolamento volontario precauzionale”.

Il caso dell’insegnante sanfratellana ha destato un po’ di preoccupazione, e “Ha creato qualche problema come l’assenza di persone dei paesi limitrofi che ogni anno sono presenti al nostro Carnevale.- afferma Alfredo Cracò responsabile della Società Militari in Congedo– Purtroppo si sono creati allarmismi insensati, e qualcuno si è fatto prendere dalla paura e altro ancora…..ma orgogliosamente posso dire che ancora una volta ce l’abbiamo fatta, con la solita tenacia e con l’ostinatezza e la passione che ci contraddistingue da sempre”.

L’ottava edizione organizzata ancora una volta dalla Società Militari in Congedo, con l’aiuto del Comune e la generosità dei commercianti, ha visto protagonisti tre carri allegorici: Looney Tunes, Egitto, Ghostbusters, Macchina acchiappa fantasmi. Tutte le serate compresa la serata dove è stata premiata la maschera più bella sono state partecipate da grande folla.

Un prosit va sicuramente al Sindaco Dott. Sidoti Pinto, che ha saputo gestire una situazione molto delicata e come buon padre di famiglia, ha saputo discernere ciò che era meglio fare per i propri cittadini, dimostrando ancora una volta di saper gestire situazioni difficili.

Tutti molto contenti dai bambini agli anziani, famiglie intere in piazza come ad esorcizzare l’odio, le paure e gli allarmismi infondati. “San Fratello ha bisogno di noi, ha bisogno di persone che lo amano,- sostiene Betty Morello- perché mettendoci il cuore e una passione inarrestabile si raggiungono grandi risultati.”

E gradi risultati sono stati grazie all’impegno di Cracò e della Società Militari in Congedo, dei Carristi che hanno lavorato per diversi mesi, del Sindaco Sidoti e di tutta l’amministrazione Comunale, di tutte le associazioni e a tutti coloro che in un modo o in un altro si sono fatti coinvolgere in questo ottavo Carnevale sanfratellano.

