FC Messina, alle 15 sfida tosta con l’Acireale; convocati e assenti del match.

di Mi.Bru. – Alle 15 si volgerà un interessante match del girone I di Serie D, tra Acireale e Football Club Messina. Una trasferta che non sarà semplice per gli uomini di Ernesto Gabriele, attualmente terzi in classifica, dietro Palermo e Savoia, con un buon campionato finora disputato. Sono state in tutto tredici le vittorie, con 6 pareggi e 6 sconfitte. Niente male per l’ex Città di Messina, rilanciato quest’anno con un nuovo nome. Attualmente si trova in zona playoff con la possibilità di tentare la promozione per la Lega Pro il prossimo anno.

Ma anche i granata, avversari del FC, allenati dall’ex Siracusa Giuseppe Pagana, possono vantare un ruolino di marcia invidiabile tra le mura amiche: ben nove vittorie, un pareggio e due sconfitte negli incontri casalinghi sinora disputati, inoltre si attestano attualmente come miglior attacco del torneo, con quarantaquattro reti all’attivo.

L’Acireale, nonostante i quattro punti di penalizzazione accumulati durante questa stagione, è in piena corsa play-off, ad una sola lunghezza dal quinto posto.

Certe le assenze per squalifica di Rizzo, capocannoniere della formazione acese, e del mediano ex ACR Messina Facundo Vale.

Nelle file giallorosse rientra il centrocampista Alessandro Marchetti, che nonostante il turno di squalifica scontato contro il Savoia, rimane in diffida. Squalificati Fissore e Carbonaro. Sono venti gli uomini a disposizione di Ernesto Gabriele per la sfida contro l’Acireale. Stangata per Paolo Carbonaro, fermato dal Giudice Sportivo per le prossime tre gare, mentre il doppio giallo dell’ultimo match costringerà ai box anche il difensore Matteo Fissore.

Ottimi segnali dall’infermeria, con Angelo Brunetti e Domenico Marchetti tra i convocati del tecnico calabrese.

CONVOCATI

Portieri:

Jacopo AIELLO, Francesco MARONE

Difensori:

Angelo BRUNETTI, Francesco CASELLA, Gabriele QUITADAMO, Riccardo APRILE, Ivan GNICEWICZ, Domenico MARCHETTI

Centrocampisti:

Francesco MIELE, Giovanni GIUFFRIDA, Alessandro MARCHETTI, Ezequiel MELILLO, Pietro Junior SANTAPAOLA, Papa Bamory CAMARA, Thomas BENOIT

Attaccanti:

Facundo CORIA, Riccardo CORRENTI, Kilian BEVIS, Lucas DAMBROS, Marvin GERAN

