Smartworking: la storia di Cristina, da insegnante di scuola materna a imprenditrice

In tempi di coronavirus si è tornato a parlare di smartworking, un “lavoro agile” che in questo periodo di “quarantene” e psicosi da contagio è stato utilizzato da diverse aziende per evitare la presenza in ufficio di molti impiegati, ma che per tanti è ormai una scelta di vita.

Un ufficio nello spazio ristretto di un pc portatile o addirittura di un cellulare, che segna un diverso modo di realizzarsi, avendo più tempo libero e soprattutto dando l’imput per nuove occasioni di mercato.

E’ il caso di Cristina Stagni, messinese, che fino a quattro anni fa era una insegnante di scuola materna, ma che adesso è a tempo pieno una imprenditrice. Una scelta “contagiosa” e coraggiosa, in tempi in cui le nuove generazioni vedono il posto fisso come una chimera.

Perchè e come hai iniziato? Ho conosciuto questa realtà come cliente, partendo dal desiderio di tornare a stare bene con me stessa. Il lavoro che facevo prima, insegnante di scuola materna essendo anche l’attività di famiglia, mi vedeva impegnata tutto il giorno e per 12 anni non ho fatto altro che vedere i mesi e gli anni passare allo stesso modo. Non mi è mancato mai nulla, quello che mancava era però il tempo e per me che sono uno spirito libero… questa situazione mi aveva portato ad appesantirmi sia nell’animo che poi anche fisicamente. Così cercando una soluzione sono venuta a conoscenza di questo nuovo mondo, lo smartworking, proprio tramite i social. Ho ritrovato così me stessa, ma ho ottenuto molto di più semplicemente condividendo tramite i social quella mission che ho fatto mia, di portare uno stile di vita sano nelle famiglie e nel mondo. Il mio punto debole è diventato così quel punto di forza che mi ha reso imprenditrice digitale permettendomi di costruire qualcosa di mio con le mie stesse mani.

Quali sono i vantaggi della tuo lavoro? Ce ne sono tanti, ma subito penso al fatto che non fa nessun tipo di discriminazione ed è un lavoro assolutamente meritocratico. Non c’è bisogno di fare spostamenti, quindi si ha un risparmio di tempo e costi. Inoltre basta un pc o uno smartphone per gestire il lavoro ovunque vuoi. Organizzi tu il tuo tempo decidendo quante ore investire nella tua attività e questo fa di questa opportunità una bellissima occasione per tutte quelle mamme che vogliono una carriera ed allo stesso tempo essere presenti per i loro figli. Se lo mettiamo a confronto con l’imprenditoria tradizionale un vantaggio è quello che non ha costi di investimento se pensiamo al capitale che bisogna investire per aprire un qualsiasi negozio. L’azienda con cui collaboro si occupa di tutto, crea il prodotto, fa magazzino per noi, gestisce pagamenti, spedizione e fatturazione. Nella mia personale esperienza aver riportato tutto questo utilizzando i social mi ha permesso di arrivare a conoscere e parlare con persone di tutto il mondo, tanto che oggi ho collaboratori sia in Italia che in Spagna, Inghilterra, Germania e ora in Romania con l’apertura di questo nuovo mercato, costruendo così un business internazionale in continua crescita.

Le difficoltà? Quella principale è che ti mette tanto a confronto con te stessa. Ho iniziato che non avevo competenze particolari e non ero per nulla social. Il tutto è stato ed è un viaggio bellissimo dove si è in continua crescita personale. Nel corso del tempo impari a svolgere questa professione, ti metti in gioco superando quei limiti che puoi incontrare. È un’attività che chiunque può fare, tutti noi siamo in grado di imparare qualcosa di nuovo! Basta avere determinazione, quella voglia di fare, di trovare soluzioni e non mollare mai. Questo è quello che ho fatto da quattro anni finora e che mi ha portato la libertà e indipendenza che cercavo, a realizzare tantissimi sogni, trascorrere il tempo come voglio e con chi voglio, essendo una donna realizzata professionalmente e avendo tra le mani quella sicurezza per costruire un futuro migliore.

E’ possibile entrare nel tuo mondo? Certamente: il mio staff è sempre in crescita e io sono a disposizione per ogni informazione. Basta contattarmi attraverso facebook o instagram.

