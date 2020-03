Ucria, Scavava in una zona a vincolo paesaggistico; denunciato dai Carabinieri.

Ieri, in contrada Cavaliere del comune di Ucria, i Carabinieri della Stazione di Ucria, con il supporto dei militari della Stazione di Raccuia, hanno individuato un’area di circa 400 metri quadrati, adibita a cava per estrazione e scavo di materiali inerti, priva di alcuna autorizzazione e pertanto l’hanno sottoposta a sequestro, denunciando alla Procura della Repubblica di Patti il proprietario, al momento libero, un 50enne di Castell’Umberto.

In particolare, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione di Ucria hanno notato un escavatore utilizzato per i lavori di scavo all’interno dell’area. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di verificare che quell’area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e, secondo la destinazione urbanistica, ricade all’interno della fascia di rispetto dei boschi. Inoltre non era stata concessa alcuna autorizzazione per gli scavi.

Sul luogo era presente il proprietario che è stato sorpreso mentre utilizzava il mezzo ed è stato dunque denunciato per distruzione o deturpamento di bellezze naturali e violazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave.

L’intera area e l’escavatore sono stati sottoposti a sequestro e sono state avviate le ulteriori verifiche amministrative di competenza del Distretto Minerario.

