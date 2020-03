Ecospazi urbani, Cmdb smentisce Minutoli: progetti già finanziati da giunta Accorinti

Il movimento Cambiamo Messina dal Basso, che ha sostenuto l’esperienza amministrativa dell’ex Sindaco Renato Accorinti e ha posto molta importanza nel tempo agli Ecospazi urbani, nel quadro del sostegno alla creazione di pratiche di politica partecipata con i messinesi, smentisce l’assessore Minutoli, esponente della Giunta con delega all’arredo urbano e agli spazi pubblici, circa le sue recenti dichiarazioni in tema.

” Il progetto Ecospazi urbani, varato nel 2015 dall’Amministrazione Accorinti e supportato dal Laboratorio dei Beni Comuni, vede oggi l’affidamento dei lavori per la ristrutturazione della piazzetta di Camaro San Paolo. Contrariamente a quanto affermato dall’assessore Minutoli, che si accredita il merito di avere “sbloccato progetti fermi da anni”, nel giugno 2018, al momento dell’insediamento della giunta De Luca, tutti i progetti erano già finanziati e consegnati al dipartimento competente, rimanendo da svolgere solo le procedure di gara. Questi progetti, è importante ricordarlo anche all’assessore Minutoli, sono il risultato di un confronto portato avanti nel tempo con i cittadini, le associazioni, i quartieri, gli ordini professionali: non, dunque, una semplice ristrutturazione ma un esperimento (riuscito) di progettazione partecipata insieme con la comunità.”.

aggiungono e concludono, incalzando la Giunta sul tema della partecipazione “Nell’attesa che vengano avviati al più presto anche i lavori per il quarto ecospazio urbano a Pistunina, restiamo in tema di partecipazione e chiediamo all’Amministrazione comunale: che fine ha fatto la procedura avviata a seguito del “Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo” n. 88 (approvato dal consiglio comunale il 29-05-2019), ai sensi del quale i cittadini potevano esprimere per il 2019 una preferenza per l’utilizzo di circa 80mila euro per progetti d’interesse cittadino?

Le proposte dei cittadini dovevano essere incluse in un “Documento sulla partecipazione”, che andava approvato dalla Giunta Comunale e successivamente inserito nel progetto del bilancio di previsione.

A che punto siamo? E’ stata sbloccata questa procedura?”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it