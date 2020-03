Bisconte, ripristino frana in via Militare; Geraci ” Adesso la pubblica illuminazione”

di Mi.Bru. – MESSINA. Ieri, alle 12, l’assessore alla protezione civile Massimiliano Minutoli su indicazioni del vicesindaco Salvatore Mondello, ha convocato un tavolo tecnico a seguito della previsione dell’inizio dei lavori a causa della frana in Via Bisconte.

Circa due anni fa era crollata, al Bivio con Casazza, una importante porzione di muro, che adesso va ricostruita. Si tratta di una parte del muro di contenimento della via Militare, la cui caduta aveva causato un restringimento della sede stradale. Per molto tempo dunque due strade molto importanti per i flussi di traffico che vanno in direzione di Cataratti, Montepiselli, Gravitelli ed i villaggi collinari, oltre che per la struttura dell’Irccs Neurolesi. Il tavolo ha lo scopo sia di coordinare i lavori, sia di prevederne le criticità nell’ambito della viabilità che, sia la Giunta, sia gli esponenti della Terza Municipalità, prevedono si verificheranno.

«A breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza della porzione di muro franata oltre due anni fa in via Militare Bisconte. Il cantiere non durerà molto ma ovviamente creerà dei brevi rallentamenti alla viabilità, per questo invito tutti alla massima collaborazione». Così ha detto il vicepresidente della III Circoscrizione Alessandro Geraci, che stamani ha presenziato al tavolo tecnico.

L’esponente pentastellato della Municipalità ha aggiunto «A margine dell’incontro ho anche chiesto che venisse ripristinata in tutta la via la pubblica illuminazione, considerati i notevoli disagi che stanno vivendo i residenti costretti a parcheggiare l’auto lontana dalla propria abitazione per via del divieto di sosta forzato dettato dai lavori sul torrente Bisconte/Catarratti».

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it