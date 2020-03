A Ganzirri il Giubileo delle Confraternite: la fotogallery del suggestivo evento

Un evento suggestivo quello che si è svolto la scorsa domenica 1 marzo, che ha coinvolto centinaia di fedeli a Ganzirri dove si sono riunite le Confraternite messinesi in occasione del Giubileo organizzato nel corso dell’Anno Santo concesso da Papa Francesco per il bicentenario dell’istituzione della parrocchia di S. Nicolò di Bari in Ganzirri (1819-2019.

A guidare la processione delle Confraternite della diocesi di Messina Lipari e Santa Lucia del Mela lungo le vie del borgo marinaro il parroco padre Antonello Angemi. Le foto nella galleria sono di Mario Caristi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it