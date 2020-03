Schianto sulla A22, vittima l’architetto Axel Lars Bonura

Era a bordo della sua auto aziendiale, quando ha tamponato un autoarticolato rimanendo schiacciato tra le lamiere. Tragica fine per l’architetto messinese Alex Bonura, da tempo residente a Verona dove era noto per la sua attività.

Il drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 marzo lungo la A22, tra i caselli di Reggiolo e Pegognaga.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Modena. Secondo i primi accertamenti, la vettura del 50enne non avrebbe fatto in tempo a frenare e si sarebbe schiantata contro il rimorchio per cause ancora poco chiare: tra le possibili ipotesi ci sono quelle di un malore o di un colpo di sonno, oltre all’eventualità che un fitto banco di nebbia possa aver drasticamente ridotto la visibilità.

Ad allertare i soccorritori sarebbero stati gli altri automobilisti. Sul posto sono dunque accorsi i vigili del fuoco, per cercare di estrarre l’uomo dalle lamiere, e il personale del 118, ma per Bonura non c’è stato niente da fare ed è morto sul colpo.

