Coronavirus: rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari

Rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei ministri. Andrà poi decisa la nuova data del referendum, con la polemica sulla possibilità di accorpare il voto con quello delle regionali.

La richiesta di far slittare il referendum è legata sia a un aspetto organizzativo, con le scuole chiuse almeno fino al 15 marzo e una macchina da mettere in moto in una situazione considerata emergenziale dal governo, sia alla quasi impossibilità di portare avanti la campagna referendaria in condizioni normali. Per quanto riguarda le possibili date, le due di cui si parla più insistentemente sono quelle del 17 e del 24 maggio. Ma il rischio che molti vogliono evitare è quello che il voto referendario venga accorpato alle elezioni regionali e comunali, con un election day che non avrebbe precedenti.

