Interrotto nelle prime ore del mattino di oggi il normale flusso veicolare per il tratto Giardini Naxos – Fiumefreddo, a causa di un veicolo in panne. In particolare si tratterebbe di un camion della nettezza urbana incendiatosi dopo lo svincolo di Giardini.

Per chi deve raggiungere Catania da Messina dunque uscita obbligatoria a Giardini Naxos.

Si sono formate lunghe code, con disagi soprattutto per chi deve prendere aerei.

La Polstrada di Giardini rassicura sul veloce ripristino della tratta.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it