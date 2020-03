Amam, lavori a Fiumefreddo: acqua ridotta oggi e domani

Sono in corso interventi di riparazione sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto di Fiumefreddo.

I tecnici di AMAM avevano già iniziato i lavori più urgenti, approfittando del fermo tecnico dell’impianto di Torrerossa dovuto ai lavori di ENEL nei giorni scorsi. Tuttavia, la complessità dell’intervento sta richiedendo ancora l’impegno degli uomini di AMAM e l’ulteriore fermo del flusso d’acqua dalla Centrale alle pendici dell’Etna, per consentire di eseguire i lavori in sicurezza.

I tempi di distribuzione idrica saranno dunque ridotti di qualche ora, nella giornata di oggi venerdì 06 marzo e di domani sabato 07 marzo, quando si prevede il completamento dell’intero intervento di ripristino.

“Visto il particolare momento legato anche alle vicende di prevenzione dal diffondersi del Coronavirus – afferma il presidente di AMAM, Salvo Puccio – ci rendiamo conto della maggiore importanza che l’acqua riveste per tutte le fasce della popolazione e specialmente per quelle a rischio. AMAM sta riducendo al massimo i disagi e velocizzando più che possibile i lavori. Tuttavia, essi vanno compiuti in massima sicurezza per le maestranze impegnate. Grazie a tutti gli utenti per la comprensione e per la collaborazione”

Con la consueta massima puntualità, forniremo ogni aggiornamento attraverso tutti i mezzi di comunicazione: dai media al sito istituzionale e ai social. Come sempre, infine, ai recapiti istituzionali, gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di pericolo o disagio particolare, al fine di poter apprestare la cura tempestiva.

