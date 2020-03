Assemblea annuale dell’Avis di Messina, “crescita del 20% rispetto allo scorso anno”

L’AVIS di Messina comunica che si è tenuta sabato scorso, 29 febbraio 2020, la 53esima Assemblea Comunale.

Alla presenza di oltre centocinquanta persone, tra dirigenti, soci, personale sanitario e accompagnatori, l’Associazione messinese ha “festeggiato” gli ottimi risultati del 2019, con una crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente.

Nelle sale del Capo Peloro Resort, struttura della zona nord di Messina che ha ospitato i lavori, è stato il Presidente Francesco Previte, insieme al resto dei massimi dirigenti dell’AVIS, a informare gli ospiti su risultati e bilanci dell’anno sociale attraverso la lettura della relazione morale dell’anno 2019. È stato un momento utile per confrontarsi, inoltre, sui nuovi progetti da attuare nel 2020, già partito con numerose iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole e con altre iniziative in cantiere che saranno sviluppate nel corso delle prossime settimane.

Al termine della riunione, ricca di argomenti e trattati alla presenza del Magnifico Notaio Dott.Ssa Giuseppina Bonanno, a cui è stata affidata la chiusura legale dei lavori, tutti i presenti e i rispettivi accompagnatori si sono intrattenuti per una lunga cena, al termine della quale sono stati premiati alcuni donatori fedeli con la spilla Avis, simbolo della riconoscenza che l’Associazione nutre verso chi, con grande caparbietà e costanza, si dedica da anni all’attività solidale.

L’AVIS Comunale di Messina si ritiene soddisfatta della partecipazione attiva e dei risultati conseguiti nello scorso anno, ma si augura di veder proseguire il percorso di grande crescita intrapreso nei mesi passati.

