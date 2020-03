maipiùfragile – 20 storie di donne nelle principali piazze cittadine

Messina si è svegliata questa mattina con venti nuove concittadine, che portano in grembo storie di vita comune. Affollano le nostre piazze, le nostre strade, i luoghi d’ogni giorno. Raccontano di coraggio e determinazione, desiderio e rivalsa ma anche, purtroppo, strazio, violenza, umiliazione, abuso.

Per l'occasione, sono state installate nelle principali piazze cittadine 20 sagome realizzate 100% da cartone riciclato – materiale sopra cui campeggia spesso la scritta "fragile" -. Fragile, come le storie di queste donne, che raccontano il dramma della violenza attraverso una frase, un verso, una storia, una canzone; sagome senza un volto, perché chiunque possa riconoscersi. Attraverso venti diversi racconti, le due realtà messinesi intendono quindi accompagnare i cittadini verso una maggiore consapevolezza sul significato dell'otto marzo; una presa di coscienza, per riflettere su tutte quelle violenze – fisiche e psicologiche – che le donne subiscono nel proprio quotidiano.

#MaipiùFRAGILE, allo stesso tempo, vuole lanciare un messaggio forte a cittadini e istituzioni: INSIEME è la parola chiave, per lottare contro un sistema che vuole la donna sempre più sola e indifesa, dimostrando così la loro voglia di non arrendersi. In una frase: contro la violenza, la paura e l’isolamento!

Le Associazioni invitano tutti i messinesi a trovare e condividere le storie disseminate lungo il territorio cittadino, con l’hashtag #MAIPIUFRAGILE

