Coronavirus: salgono a 6 i casi, istituito dal Comune numero per emergenze; De Luca, “prevalga senso di responsabilità”

“La diffusione del virus a Messina c’è, diventa fondamentale che ognuno di noi metta da parte le proprie abitudini e cercare di autodisciplinarsi”.

“La situazione la stiamo monitorando, i casi conclamati portano Messina ad una fase diversa, chi viene o torna dal Nord non è un appestato, ma deve essere responsabile. Questo è ancor più necessario per quanti sono asintomatici ma rischiano di essere il maggior veicolo di contagio”.

Parole chiare quello del Sindaco Cateno De Luca che dalla sede di Messina della Protezione civile annuncia in diretta Facebook i servizi che saranno garantiti negli uffici di Palazzo Satellite e quello delle anagrafi, gli altri non faranno ricevimento al pubblico.

Il sindaco si auspica che vengano utilizzati i servizi online, già in parte attivi per diversi servizi, tra cui quelli anagrafici.

Il Comune di Messina intanto ha istituito il numero 09022866 attivo 24h per la comunicazione e gestione di tutte le necessità derivanti dalla situazione epidemiologica del COVID-19.

“Se provenite da zone rosse, avete l’obbligo di comunicarlo al vostro medico curante e mettervi in auto isolamento per la durata di 14 giorni, se le vostre condizioni di salute durante l’autoisolamento peggioreranno, dovrete comunicarlo immediatamente all’ASP al numero 1500 al vostro medico curante;se durante l’autoisolamento avete difficoltà ad attendere alle attività quotidiane come rifornirvi di generi alimentari, gettare i rifiuti, acquistare farmaci, fronteggiare guasti, mancata fornitura di acqua o altre necessità, chiamate il numero 09022866”.

Salgono intanto a sei, al momento, i casi di coronavirus in provincia di Messina, di cui quattro nella città capoluogo e due in provincia: cioè la coppia di santagatesi, di cui il marito è ricoverato all’ospedale di Barcellona e la moglie in isolamento a casa, l’ex docente universitario di Messina, un ex collega e amico che aveva avuto contatti con lui e anche la moglie dell’ex docente.

L’ultimo caso di positività al virus riguarda una ragazza di 27 anni, asintomatica ma ricoverata all’ospedale Papardo, giunta dal Nord Italia nelle ultime ore.

