Mostra Collettiva “Punti di Vista” allo Spazio Macos; Video e intervista a Mamy Costa e Giovanni Pione.

Di Mi.Bru. – C’è una Messina che resiste e non si ferma di fronte al Coronavirus, pur fermo il rispetto delle misure imposte dai recenti decreti del Governo Conte. Una Messina che cerca di far vivere tra noi la Cultura e l’Arte in un momento difficile in cui bisogna restare umani e non cedere alla paura, ovviamente nel rispetto degli altri.

Sabato 7 marzo 2020, alle ore 18.00, presso Lo Spazio Macos, in Via Cardines, 16 a Messina, si è aperta al pubblico la mostra collettiva dal Titolo “Punti di vista”, curata da Mamy Costa e realizzata in collaborazione con l’Associazione APAT. Abbiamo fatto un video della mostra e chiesto a Mamy Costa e all’artista Giovanni Pione di raccontarci le opere. Clicca qui per vederlo.

La mostra sarà visitabile fino al 18 marzo dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 dal martedi al sabato. La domenica su appuntamento.

Gli artisti hanno usato differenti materiali e tecniche: olio su tela, acrilico su tela, tecnica mista, materico. I partecipanti alla Collettiva di pittura sono: Tina Berenato, Carmen Casale, Bartolomeo Ciampaglia, Serenella Costa, Caterina D’Andrea, Maria Di Maio, Nuccio Di Prima, Sabrina Faustini, Luigi Ferrigno, Walter Piconese, Giovanni Pione, Ernesto Refe, Rosa Rigano, Alexandra Stralucica, D. Luisa Tomarchio, Serena Vernole.

Due gli scultori: Maria Rando e Gianfranco Sessa.

