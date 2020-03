Coronavirus: i Vescovi siciliani rinviano la sessione primaverile

È stata rinviata a data da destinarsi la sessione primaverile di lavoro della Conferenza episcopale siciliana, che era prevista dal 9 all’11 marzo. Doveva essere P. Amedeo Cencini, sacerdote canossiano, Specialista in Psicoterapia, docente all’Università Pontificia Salesiana e membro del Servizio nazionale per la tutela dei minori a presentare ai Vescovi delle diocesi di Sicilia un approfondimento delle Linee guida approvate dalla CEI per la tutela dei minori nella Chiesa.

Tra gli altri argomenti su cui i vescovi siciliani dovevano confrontarsi la costituzione in Sicilia dell’Osservatorio socio-politico, l’approvazione del Regolamento del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano, il documento sulla fratellanza umana di Abu Dhabi, il Cammino regionale delle confraternite di Sicilia e la presentazione dello spettacolo rock sulla creazione dal titolo “In the begining was the word 1.0 Ricominciare”.

La decisione di rimandare la sessione è in sintonia e rispetto con la posizione espressa dalla Cei sul Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri entrato in vigore ieri 8 marzo, per far fronte all’emergenza sanitaria che sta interessando l’intero Paese.

