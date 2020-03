Diretta del Sindaco De Luca: aggiornamenti Coronavirus, numeri e provvedimenti

Mi.Bru. – Ormai ieri sera (ore 19 circa), il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha postato su facebook la ormai consueta diretta social (clicca qui per rivederla), questa volta dai locali del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile Comunale. E’ stato infatti istituito un tavolo permanente per il monitoraggio della situazione, presieduto dallo stesso primo cittadino. La video-diretta si è svolta con la presenza degli assessori Massimiliano Minutoli, Dafne Musolino e Alessandra Calafiore.

Il Sindaco e l’Assessore Minutoli hanno ricordato e aggiornato i numeri e i contatti utili ai cittadini per qualsiasi comunicazione in questi momenti di emergenza Coronavirus. Alla Protezione Civile è istituto un Call Center 24 ore su 24. Per qualsiasi informazione infatti è possibile contattare il numero della Protezione Civile (09022866), scrivere alla mail [email protected], oppure ancora chiamare al numero verde della Protezione Civile Regionale (800458787).

A seguito delle recenti ordinanze del Governo regionale siciliano vengono sollecitati tutti coloro che provengano o abbiano transitato dalle zone rosse da esse provenienti a comunicare rapidamente la propria intenzione di restare in città, anche per breve tempo, alla mail della Protezione Civile locale, a quella dell’Azienda Sanitaria Provinciale(qui) – oppure [email protected] -, registrarsi al sito www.costruiresalute.it e al sito www.siciliacoronavirus.it, compilare il modulo a questo link (clicca qui), avvertire il medico generale o pediatra a propria scelta e soprattutto restare in assoluto isolamento/quarantena per 14 giorni dal momento dell’arrivo, con divieto di ogni contatto sociale, di spostarsi per qualsiasi motivo e obbligo di restare a disposizione delle autorità per eventuali controlli. Trasgredire a questi obblighi significa incorrere nella responsabilità prevista all’articolo 650 del codice penale, salvo in caso in cui si sia in presenza di reato più grave. Ad esempio eventuali contagi accertati a causa della trasgressione di queste misure possono risultare un’aggravante per la legge.

L’Asp Messina ha confermato il numero di casi positivi a Messina, rimasto sostanzialmente uguale a quelli di ieri: 6 casi di positività, tra cui i due coniugi santagatesi già noti, unici casi in Provincia, il professore universitario messinese contagiato con la moglie e l’amico positivi, la ragazza di 27 anni arrivata a Messina dal Nord Italia (quest’ultimo caso comunicato ieri).

Ci sono intanto 250 persone in isolamento precauzionale previsto dalle misure regionali poiché provenienti, o transitate dalle zone rosse, oppure a contatto recente con persone delle stesse zone.

La Polizia Municipale sta provvedendo ad accertamenti anche domiciliari per assicurare il rispetto della quarantena e delle misure di sospensione di attività in palestre, centri benessere e altri locali citati dalle misure nazionali e regionali. Queste rischiano la sospensione immediata e la denuncia dell’attività alle autorità competenti.

Il Sindaco ha informato di un matrimonio svoltosi il 7 marzo scorso a cui erano presenti persone provenienti da Cologno Monzese (in provincia di Milano). Il parroco celebrante si è sottoposto ad isolamento volontario e il Sindaco ha fatto notare a chiunque dovesse essere stato presente alla cerimonia e ai festeggiamenti di doverlo comunicare ai contatti già citati.

Fino al 3 Aprile sono sospese le attività di ricevimento negli uffici comunali. Ogni servizio diretto al pubblico è sospeso, esclusi quelli protetti da sportello: ad esempio, l’Anagrafe, l’Ufficio dei Servizi Sociali di Palazzo Satellite e la Polizia Municipale.

A proposito di Servizi Sociali, l’assessore Calafiore ha chiarito che, nonostante sarà prevista da domani la sospensione cautelativa dei servizi, il servizio sarà comunque assicurato a tutti coloro i quali, avendone necessità, provvederanno a fare richiesta attraverso i contatti della Protezione Civile, con il rispetto delle misure di sicurezza. Anche i servizi di trasporto presso i centri occupazionali saranno sospesi, alcuni di questi centri addirittura verranno chiusi.

Domani sera il Sindaco provvederà a nuovi aggiornamenti con una nuova diretta Facebook.

