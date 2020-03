Emergenza Sanitaria Territoriale Coronavirus; assunzioni di medici abilitati all’Asp di Palermo

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è attivissima in questo momento di emergenza sanitaria per cercare di coprire tutte le carenze presenti nel personale medico e di supporto. Avevamo già pubblicato il bando per assunzioni di infermieri a tempo determinato nel territorio regionale siciliano (qui articolo e bando).

Siamo a conoscenza anche di una procedura immediata di assunzione a tempo determinato per personale medico abilitato all’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, per coprire la carenza interna all’azienda. Qui bando e domanda di partecipazione, da inviare alla posta elettronica certificata ([email protected]) del Dipartimento di Programmazione e Organizzazione delle Attività Territoriali e Integrazione Socio-Sanitaria dell’ente.

Gli interessati verranno convocati dopo chiamata telefonica direttamente all’ASP Palermo per un colloquio. Le domande saranno organizzate in ordine cronologico.

Per quanto riguarda i requisiti bisogna:

1 Essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e in possesso dell’abilitazione alla professione medica.

2 Essere iscritto all’Albo Provinciale dell’Ordine dei Medici.

3 Essere in possesso dell’abilitazione all’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, secondo quanto stabilito dall’articolo 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 29 Luglio 2009.

