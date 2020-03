La Diocesi di Patti dona all’A.S.P. di Messina diecimila euro per l’emergenza Coronavirus

Dopo la prima donazione, di ottomila euro effettuata da un parlamentare regionale barcellonese, vincolata per l’ospedale “Cutroni-Zodda” della città del Longano, individuato come “Covid-Hospital” per l’assistenza dei malati contagiati dal Coronavirus, ora la macchina della solidarietà beneficia l’Ospedale “Barone-Romeo” di Patti.

“Ho ricevuto ieri sera – dice Paolo La Paglia Direttore Generale dell’A.S.P. di Messina – la comunicazione da parte di S.E. il Vescovo di Patti Mons. Guglielmo Giombanco che la Diocesi pattese ha elargito all’ASP di Messina diecimila euro da utilizzare per gestire l’emergenza infettiva presso l’Ospedale di Patti.

Ringrazio ancora una volta Mons. Giombanco per il suo impegno pastorale, per la sensibilità che riversa quotidianamente sui più deboli e i sofferenti, fra i quali gli ammalati, e per il suo concreto intervento a sostegno della Sanità Nebroidea”.

L’A.S.P. di Messina comunicherà non appena definite le modalità di utilizzo della somma donata.

